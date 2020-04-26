Лхаса, Китай, , 03:35 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая была запущена облачная платформа чтения редки древних книг, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Пятьдесят редких коллекций тибетских книг объемом в 6581 фолиант из Библиотеки Тибета, затрагивающие биографии именитых тибетских ученых и философов буддизма, теперь стали доступны для общественности благодаря новой платформе.

«Мы решили запустить платформу к Всемирному дню книги для того, чтобы вызвать общественный интерес и участие людей в защите древних книг, а также ценнейшего интеллектуального и культурного наследия», — заявил заместитель главы регионального центра защиты древних книг Пенпа Тсеринг.

В то же день Тибетская библиотека также сделала доступной онлайн иллюстрированную книгу из 34 тибетских томов, включенных в каталог древних книг. В течение многих лет Тибет имел трудности с защитой и использованием древних книг. Многие из них были рассеяны по 1300 храмов.

В 2009 году Тибет начал всесторонний проект в области древних книг. С тех пор удалось изучить и зарегистрировать более 18 тыс. старых книг и документов, создав базу данных древних тибетских книг объемом 5,94 Тб.