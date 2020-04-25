Москва, , 15:10 — REGNUM Одно из самых ярких музыкальных летних событий в Москве — традиционный фестиваль «Усадьба Jazz» в усадьбе Архангельское состоится в онлайн-формате. Руководство музыкального шоу было вынуждено принять такое решение из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Впрочем, президент фестиваля Мария Семушкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула, что вероятность проведения праздника в конце лета или осенью организаторами рассматривается.

Между тем, в намеченные даты — 30−31 мая — любители джаза, фанка, соула, инди-попа и других направлений могут послушать известных музыкантов в сети. Проект может быть дополнен в таком варианте другими новыми и необычными немузыкальными составляющими, которые готовят организаторы в качестве сюрприза.