Лос-Анджелес, США, , 15:07 — REGNUM Сценарист сериала про Кассиана Андора по вселенной «Звёздных войн» Тони Гилрой был назначен шоураннером проекта. Об этом 24 апреля сообщалось на сайте starwars.com.

К актёрскому составу шоу также присоединились актрисы Женевьев О’Райли и Денис Гоф. Сообщается, что события сериала развернутся за пять лет до начала «Изгоя-один».

Напомним, Кассиан Андор — это один из главных героев фантастического фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». В кино его роль исполнил мексиканский актёр Диего Луна.

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