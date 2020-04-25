Москва, , 14:54 — REGNUM Театр наций в ознаменование наступающего в 2021 году 15-летнему юбилея уже в 2020-м выложил на своем YouTube-канале первую часть документального проекта «Театральная перестройка» об истории театра.

Как и полагается, первая часть рассказывает о перестройки знаменитого здания театра Корша в Петровском переулке. Как известно, это было эпохальное событие для театральной Москвы — в ремонте участвовали не только профессиональные строители, но и весь коллектив новой труппы во главе с отцом-основателем Евгением Мироновым.

О том, как проходила стройка, о первых постановках, о закулисной жизни расскажут заместитель художественного руководителя Роман Должанский, режиссер Василий Бархатов, сценограф Александр Боровский, актера Артем Тульчинский и многие другие.