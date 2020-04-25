Лондон, , 14:00 — REGNUM «You"ll Never Walk Alone» («Ты никогда не останешься один») — эту знаменитую композицию 1945 года выбрал для исполнения 99-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур. Он спел кавер-версию вместе с Майклом Боллом и хором британской Национальной системы здравоохранения. Этот клип сразу занял первое место в престижном музыкальном чате Official Charts Company, а сам Мур стал старейшим певцом, поднявшимся на такую вершину. Главное внимание эта акция вызвала в обществе, прежде всего, тем, что посвящена она врачам, мужественно противостоящим коронавирусу, а также благодаря ей собираются средства на нужды британских медиков.

Напомним, что ранее почти столетний житель Великобритании — 100 лет ему должно исполниться 30 апреля — организовал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения. Семья помогла ему выступить в социальных сетях с призывом, однако ни о каких серьезных результатах никто и не думал. Он просто хотел поблагодарить медиков за помощь, которую ему после перелома бедра. В подтверждение здоровья, он обязался сделать с помощью ходунков 100 кругов по своему небольшому саду до 30 апреля — 100-летия.

Однако в первые же дни на просьбу ветерана откликнулись более 250 тысяч человек: удалось собрать 8 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня участников более 800 тысяч, среди них известные актеры режиссеры, деятели культуры и принц Уильям. Общие сборы превышают 30 миллионов фунтов.

Так Том Мур стал знаменитой персоной во всем мире, а теперь вошел в историю музыкальной индустрии.