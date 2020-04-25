Монреаль, Канада, , 14:02 — REGNUM Новое 60-минутное цирковое шоу показала канадская компания Cirque du Soleil 25 апреля. Онлайн-трансляция велась на канале YouTube.

Выступление называется «Singalong». В выступлении прозвучали песни из других популярных шоу Cirque du Soleil: «Alegria», «Kooza» и «Mystere».

Cirque du Soleil запустил еженедельный выход своих 60-минутных выступлений несколько недель назад. Это уже пятое часовое шоу, выпущенное компанией за период карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Cirque du Soleil является канадской компанией, занимающейся производством шоу в виде художественного сочетания циркового искусства с уличными выступлениями. Компания была создана в 1984 году.