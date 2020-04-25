Лос-Гатос, США, , 13:37 — REGNUM Трейлер бельгийского сериала «В ночь» («Into the night») выпустила компания Netflix. Двухминутный роли опубликован на канале компании в YouTube.

Сюжет сериала основан на научно-фантастическом романе польского писателя-фантаста Яцека Дукая. Действия фильма происходят в ситуации природной катастрофы, из-за которой солнечные лучи начинают уничтожать все живое.

Пассажиры и команда ночного рейса из Брюсселя узнают о катастрофе из новостей по телевизору и пытаются убежать от рассвета, улетая дальше на запад, чтобы выжить. Однако в замкнутом социальном обществе под смертельной угрозой начинает накаляться обстановка.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов. Премьера проекта стартует на стриминговом сервисе Netflix 1 мая.