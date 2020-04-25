Нью-Йорк, США, , 10:04 — REGNUM Исполнитель роли скандинавского бога Тора из вселенной Marvel Крис Хемсворт признался, что принес со съемочных площадок уже пять молотов Тора, но из-за них приходится ссориться с женой. Об этом он рассказал в эфире передачи Джимми Киммела, запись которой выложена на канале Киммела в YouTube.

Хемсворт рассказал, что он любит хвастаться молотами и выставлять их дома на видные места. Однако его жене, актрисе Эльзе Патаки, молоты мешают, нарушая домашний уют. Поэтому она постоянно убирает их в кладовку.

В эфире передачи актер продемонстрировал Мьельнир из первого фильма о Торе и пошутил, что у этого молота есть особенность скакать по разным местам. Он ставит молот на полку, а он оказывается в кладовке, затем он ставит его на кухне, а молот вновь оказывается в кладовке.

Напомним, привычкой коллекционировать реквизит со съемок обладают и другие актеры. Так, Кейт Бланшет, снимавшаяся в фильме «Тор: Рагнарек» вместе с Хемсвортом, также есть дома свой Мьельнир. Также она хранит у себя эльфийские клинки из кинотрилогии «Хоббит».