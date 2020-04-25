Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Создатели предстоящего сериала «Изгой-один» сообщили, в каком интервале будут происходить его события на временной шкале «Звёздных войн». Об этом 24 апреля сообщил портал Screen Rant.

Они подтвердили ранее появившуюся в сети информацию, что действие сериала про приключения капитана Кассиана Андора развернётся за пять лет до событий, показанных в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», т. е. за пять лет до Битвы при Явине.

К этому моменту Империя будет властвовать уже около 14 лет и, таким образом, фанаты вселенной «Звёздных войн» получат возможность увидеть её во всём величии.

О том, что Disney снимет сериал-приквел про приключения Кассиана Андора стало известно в ноябре 2018 года. Компания покажет это шоу на своём потоковом сервисе Disney+.

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