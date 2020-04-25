Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM Решение перенести премьеры очередных седьмой и восьмой глав франшизы «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount Pictures. Об этом 24 апреля сообщается в издании Variety.

Изначально компания собиралась выпустить седьмую часть 21 июля 2021 года, а восьмую — 5 августа 2022 года. Теперь они перенесены соответственно на 19 ноября 2021 года и 4 ноября 2022 года.

Напомним, последствием пандемии коронавируса для киноиндустрии является срыв съемок большинства проектов, а также снижение кассовых сборов в прокате из-за закрытия кинотеатров. При этом у стриминговых платформ, куда вынужденно перемещают премьеры своих фильмов киностудии, посещаемость выросла в разы.