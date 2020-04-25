Лос-Анджелес, США, , 08:51 — REGNUM Себастьян Стэн, знакомый поклонникам киновселенной Marvel по роли Зимнего Солдата (Баки Барнса), объяснил, почему Капитан Америка (Крис Эванс) отдал щит не его герою, а Сэму Уилсону (Энтони Маки). Об этом 25 апреля сообщил портал Screen Rant.

Актёр сказал, что концовка кинокомикса «Мстители: Финал» дала Баки Барнсу и Стивену Роджерсу возможность начать всё сначала, и Капитан Америка воспользовался ей, вернувшись назад во времени и прожив жизнь обычного человека.

Стэн отметил, что при этом Роджерс, помня, что он и его близкий друг получили травму на войне, хочет, чтобы Баки тоже мог реализовать эту возможность и не желает перекладывать на него тяжкую ношу щита.

«Стив говорит Баки: «Ты тоже собираешься пойти и сделать это. Я не собираюсь навязывать тебе эту штуку. Мы оба собираемся прожить наши жизни — жизни, которые были фактически отобраны у нас в 40-х годах, когда нас завербовали», — сказал Стэн, добавив, что в финальной сцене между Стивом и Баки речь идёт вовсе не о щите.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из фанатов киновселенной Marvel показал, как могли бы выглядеть в старости шесть основных супергероев киновселенной Marvel. Он опубликовал изображения на форуме Reddit.

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