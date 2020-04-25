Москва, , 08:38 — REGNUM Победителем седьмого сезона телевизионного конкурса «Голос. Дети» по итогам СМС-голосования среди зрителей победила Олеся Казаченко. Финал шоу прошел 24 апреля в прямом эфире на Первом канале.

За Казаченко проголосовали 35,7% телезрителей. Ее наставником был рэпер Баста (Василий Вакуленко).

За первое место боролись также подопечная Валерия Меладзе Софья Туманова, и Артем Фокин из команды Полины Гагариной. Впервые за историю проекта «Голос» участница, которой была Туманова, выступила из специально оборудованной студии в режиме онлайн.

Победительнице вручили памятную статуэтку, электронную карту с одним миллионом рублей на счету, а также сертификаты на приобретение оборудования организации студии звукозаписи на дому и на запись первого трека. Награждал Казаченко главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Он рассказал, что такой напряженный сезон, и особенно финал, у него впервые. Также продюсер поблагодарил всех участников и особенно родителей за их терпение и стойкость. Аксюта сообщил, что начался кастинг на следующие сезоны проектов «Голос» и «Голос 60+».

Также по итогам зрительского голосования выбрали лучшего наставника сезона. Им стал наставник победительницы Баста, за которого отдали свои голоса 40% телезрителей.