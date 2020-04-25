Лос-Анджелес, США, , 00:10 — REGNUM Роль чернокожего принца Тумы в фэнтези-фильме «Тайное общество второрожденных членов королевской семьи» от компании Walt Disney сыграет восемнадцатилетний актер Нил Фитч, сообщила телекомпания CBS.

Это первый такой случай среди принцев Disney (чернокожая Тиана из «Принцессы и лягушки» уже создала прецедент для принцесс). Главной же героиней фильма является принцесса Сэм, вторая в очереди претендентов на трон королевства Иллирия. Однажды она обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается вовлеченной в тайное общество таких же как она. Фильм должен выйти на экраны в 2020 году.

Напомним, компания, основанная выдающимся режиссером анимации Уолтом Диснеем в 20-х годах прошлого века в настоящее время производит не только анимационные, но и художественные фильмы, телепередачи, владеет гигантскими парками развлечений по всему миру и продает огромное количество игрушек и сувенирной продукции. Одной из основных тем для такой продукции являются так называемые «принцессы Disney» — главные героини полнометражных мультфильмов-сказок. Принцы — их возлюбленные — не столь популярны, но органично входят в этот своеобразный фанатский «культ».