Москва, , 23:41 — REGNUM Певица Надежда Бабкина, проходящая лечение от двухсторонней пневмонии, вышла на связь из больницы и поинтересовалась новостями, сообщил ее концертный директор Сергей Горох.

По словам менеджера, голос «звезды» звучал достаточно бодро, она вспомнила о дне рождения ее внучки Марфы, спросила, что происходит в театре и состоится ли парад 9 мая. Затем Бабкина позвонила своим родным.

Коллеги Бабкиной по созданному и руководимому ею театру фольклора «Русская песня» с радостью и воодушевлением восприняли весть о том, что певица, скорее всего, идет на поправку. Как минимум, до 1 мая театр закрыт, а все артисты находятся на самоизоляции дома.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, хотя тесты оказались отрицательными. Какое-то время певица находилась в искусственной коме.