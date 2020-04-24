Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM Производственную травму получил на съемках третьего сезона «Мира Дикого Запада» актер Джимми Симпсон — его коллега по роли Эд Харрис сломал ему мизинец.

Это случилось в сцене психотерапии при помощи компьютерной симуляции, когда по сюжету Эд Харрис, играющий Человека в черном, яростно избивает стулом свою молодую версию в исполнении Джимми Симпсона. В конце дубля Харрис, вероятно, от усталости, не заметил, что наступил на палец поверженному партнеру.

Как рассказал журналистам Симпсон, медик на съемочной площадке всего лишь порекомендовал ему приложить к мизинцу лед и только во время визита в клинику обнаружилось, что палец сломан. Симпсон скрыл от Харриса произошедшее, чтобы тот не мучился чувством вины и это не мешало совместной работе.

Напомним, в фантастическом сериале «Мир Дикого Запада» рассказывается о тематическом развлекательном парке по мотивам вестернов, который «населен» андроидами, обладающими искусственным интеллектом. Недавно стало известно, что сериал продлен на четвертый сезон.