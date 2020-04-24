Киев, , 21:43 — REGNUM Выход нового хита анонсировала на 1 мая поп-исполнительница Светлана Лобода.

По словам певицы, во время самоизоляции она испытала творческий подъем, в результате которого и родилась песня, которая обещает стать «мегахитом». Журналистам «Московского комсомольца» Светлана рассказала, что организовала у себя дома студию и ведет прямые эфиры в Instagram «на фоне матраса». Лобода не исключает, что рождающихся на карантине идей ей хватит в итоге на целый альбом.

Также Светлана рассказала о своем последнем альбоме Sold Out. По ее словам эту во многом экспериментальную работу она проделала «для себя» и была готова к тому, что публика может не понять и не принять альбом, однако, через две недели после выхода он стал платиновым.

Напомним, Светлана Лобода — украинская певица и автор песен, удостоенная в 2013 году звания Заслуженной артистки Украины. В 2004 году была солисткой группы «ВИА Гра». Певица часто выступает в России и участвует в российских музыкальных проектах.