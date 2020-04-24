Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM 15-секундный тизер седьмого заключительного сезона супергеройского сериала «Агенты Щ.И.Т» по мотивам вселенной комиксов Marvel опубликован в официальном Twitter и Instagram проекта.

Из короткого видео понятно, что террористическая организация «Гидра» по-прежнему будет противостоять героям, а для того, чтобы справиться с угрозой, агентам придется изменить прошлое, возможно, совершив путешествие во времени.

На такой сюжетный ход намекают и фото со съемок, которые опубликовали в своих Instagram-аккаунтах главные звезды сериала Кларк Грегг и Хлоя Беннет. На этих снимках они предстают в костюмах по моде 30-х годов и в соответствующих декорациях.

Больше ни о каких деталях сюжета фанатам пока не известно. Первая серия сезона выйдет в эфир 27 мая.

Напомним, в центре сериала «Агенты Щ.И.Т.», который демонстрируется с 2013 года, агент Фил Колсон и его команда, призванная бороться с преступниками и террористами, порой наделенными сверхчеловеческими способностями.