Москва, , 19:58 — REGNUM Из числа лидеров отечественной киноиндустрии исключает ряд кинокомпаний Совет государственного Фонда кино, сообщают «Ведомости».

В «немилость» впали кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова («Левиафан», «Нелюбовь», «Дылда»), «Профит» Игоря Толстунова («Монах и бес», «Ледокол») и «Рок» Алексея Учителя («Матильда»). Их место займут «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко («Лед», «Лед 2», «Вторжение»), а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна («Аритмия», «Т-34», «Кома»). Решение пока не оформлено официально, о перестановках журналистов уведомили источники в организации.

Напомним, государственный Фонд кино финансирует производство и прокат отечественных фильмов безвозмездно и в кредит на основании конкурсного отбора. Компании, внесенные в список лидеров соревнуются между собой и имеют приоритет в получении безвозмездного финансирования