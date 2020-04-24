Маллумбимби, , 19:01 — REGNUM Знаменитую русскую народную песню о войне «На поле танки грохотали» записал любительский мужской хор «Dustyesky» из австралийского городка Маллумбимби, запись опубликовала на своем YouTube-канале RT.

Интересно, что участники хора исполняли песню по видеоконференции, находясь каждый у себя дома, как полагается во время карантина. Среди исполнителей нет профессиональных музыкантов, но хор весьма популярен в родном городе. В его составе 26 человек, и еще 70 мечтают однажды попасть в коллектив. На своих футболках и афишах «Dustyesky» использует элементы советской символики, впрочем, порой в довольно оригинальной редакции. Никто из участников не знает русского языка, потому слова песен им приходится зазубривать. В 2017 году хор стал известен в России своим исполнением песни «Красная армия всех сильней».

Напомним, песня «На поле танки грохотали» возникла во время Великой Отечественной войны и является переделкой дореволюционной шахтерской песни о трагической судьбе «молодого коногона». Песня существует в нескольких вариантах, бытовавших в разных родах войск, так, благодаря кинематографу, широко известен вариант, созданный летчиками: «Машина в штопоре кружится».