Лос-Анджелес, США, , 17:14 — REGNUM Трейлер сериала «Великая (The Great)» о юности российской императрицы Екатерины II (в девичестве немецкой аристократки Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской) опубликован в YouTube.

В двухминутном трейлере показаны сложные отношения будущей императрицы и ее царственного супруга Петра III, полное несовпадение их характеров, неразвитый интеллект императора и решимость Екатерины взять власть в свои руки и «спасти Россию».

Сериал снят для потокового онлайн-сервиса Hulu. В главных ролях Екатерины и Петра III Эль Фаннинг и Николас Холт.

Напомним, императрица Екатерина II Великая взошла на престол Российской Империи в результате дворцового переворота 1762 года, в ходе которого ее супруг Петр III, успевший поцарстовать всего полгода, был свергнут гвардией и вскоре погиб.