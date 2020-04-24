Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Контракт на съемки в новом сериале Hulu и 20th Century Fox «Тайное общество мистера Бенедикта» подписала десятилетняя «звезда» российских сериалов Марта Тимофеева.

Проект основан на одноименной детской книжной серии Трентона Стюарта, в которой рассказывается о приключениях четырех ребят, отобранных неким эксцентричным мистером Бенедиктом для выполнения важной секретной миссии. Марте досталась роль непослушной, но умной и находчивой Констанс Контрейр.

На пути к «персонажу мечты», как рассказывается на страничке Марты в Facebook, девочка прошла 5 туров кастинга в Лос-Анджелесе. Съемки сериала пока что откладываются из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Марта Тимофеева снимается в кино с 6 лет, она принимала участие в таких фильмах и сериалах как «Союз Спасения», «Гоголь», «Звоните ДиКаприо» и других.