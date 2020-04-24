Москва, , 16:13 — REGNUM Премия в области детской литературы имени советского писателя Корнея Чуковского учреждена в Москве. Об этом сообщает портал правительства и мэра Москвы.

«В столице учреждена премия правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Начать подачу заявок на премию можно будет уже в конце июня, а победителей назовут в ноябре 2020 года. В участии могут принять произведения, написанные на русском языке в год, предшествующий году вручения премии, либо в текущий год, но не позднее даты подачи заявки.

Награды будут вручаться в нескольких номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет» и «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Последняя номинация будет определяться через голосование на портале «Активный гражданин».

Победитель каждой премии получит по миллиону рублей.