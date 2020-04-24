Вашингтон, , 15:53 — REGNUM FX Network выпустит пилот анимационного сериала Little Devil («Дьяволёнок»). Об этом 23 апреля сообщило издание Deadline.

Дэнни Де Вито и его дочь Люси озвучат главных героев шоу. Полноценная работа над первым эпизодом стартует на следующей неделе.

Главным действующим лицом «Дьяволёнка» станет дочь Сатаны. По сюжету, она пытается вести обычную человеческую жизнь и ходить в школу со сверстниками.

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