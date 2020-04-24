Москва, , 15:11 — REGNUM Возвратом прав на использование образа Чебурашки, переданных 16 лет назад японской компании SP International, намерено заняться руководство студии «Союзмультфильм». Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева журналистам.

Накануне в Японии вышел мультфильм о Чебурашке и Крокодиле Гене в технике 3D. В дальнейшем японская компания планирует выпустить и другие серии.

Слащева рассказала, что по сроку действия и условиям договора о передаче прав, заключенного 16 лет назад, у сторон существуют сильные разногласия.

«Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», — отметила председатель правления «Союзмультфильма».

Однако в решении вопроса есть серьезная проблема, связанная с тем, что договор составлен в соответствии с японским законодательством, и все судебные разбирательства должны проходить только в Японии. Это требует больших финансовых затрат, сообщила Слащева. Другим вариантом она рассматривает вынос вопроса о возврате прав на государственный уровень.

«В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — подчеркнула Слащева.