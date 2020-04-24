Вашингтон, , 14:51 — REGNUM В сети появился второй трейлер предстоящего фантастического сериала «Сквозь снег». Его опубликовали 23 апреля на YouTube-канале TNT.

Премьера первого сезона на TNT состоится 17 мая 2020 года. Сообщается, что шоу уже продлили на второй сезон.

«Сквозь снег» — это адаптация французского комикса Le Transperceneige. В 2013 году состоялась премьера одноимённого фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышла заключительная серия первого сезона нового «Простоквашино»