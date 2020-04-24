Москва, , 14:47 — REGNUM Заключительную серию «Доить или не доить» из нового «Простоквашино» опубликовала киностудия «Союзмультфильм» на официальном канале в YouTube.

Сюжет заключительного эпизода рассказывает про желание няни маленькой сестры Дяди Федора Маргариты Егоровны поехать в Англию, победив в поэтическом конкурсе. Дядя Федор с друзьями берутся ей активно в этом помогать.

В этой серии пса Шарика впервые озвучил актер Павел Деревянко. В пресс-службе киностудии уточнили, что Деревянко будет и дальше озвучивать Шарика в новом сезоне.

По словам актера, которые приводит пресс-служба, ему близок герой Шарика, потому что у обоих есть общие черты: простота и наивность «в хорошем смысле этого слова».

В предыдущих выпусках «Простоквашино» Шарик разговаривал голосом музыканта Гарика Сукачева.