Сеул, , 13:37 — REGNUM Южнокорейский режиссёр Ён Сан-хо («Поезд в Пусан») вместе с Netflix работает над экранизацией своего веб-комикса «Ад». Предстоящий сериал получит название Hellbound, сообщает «Мир Фантастики» 24 апреля.

В первый сезон предстоящего шоу войдут шесть эпизодов. Работать над сценарием Hellbound Сан-хо помогает Чхве Гю-сок — иллюстратор первоисточника.

По сюжету «Ада», на Землю вторгаются таинственные существа и начинают утаскивать людей в Ад. Главными героями комикса становятся группа людей, которая пытается выжить в образовавшемся хаосе.

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