Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Съемками биографической картины о жизни американской исполнительницы Уитни Хьюстон займется канадский режиссер и сценарист Стелла Мэги. Об этом сообщает издание Deadline.

Мэги известна по нескольким работам, одной из которых является Фильм «Фотография», вышедший в 2020 году. Продюсером фильма выступит 88-летний Клайв Дэвис — американский музыкальный продюсер, открывший певице дорогу в шоу-бизнес.

Сценарий картины поручено написать новозеландскому писателю Энтони МакКартену, получившему премию «Оскар» за работу над сценарием к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». Также его сценарий лег в основу картины «Богемская рапсодия».

Дэвис напомнил, что два фильма о Хьюстон уже были показаны в 2017 и 2018 годах, но они вызвали у продюсера разочарование. Он подчеркнул, что в новом фильме собирается раскрыть «всю Уитни» и не намерен игнорировать тему зависимости певицы от наркотиков и взаимоотношения с Робин Кроуфорд.

Также журналисты издания сообщают, что в работе над проектом будет участвовать сестра певицы Пэт Хьюстон, владеющая правами на песни американской звезды. Благодаря этому зрители услышат в фильме хиты Хьюстон.

По информации журналистов, фильм будет носить название одной из песен исполнительницы «I Wanna Dance with Somebody»

Напомним, Хьюстон была одной из наиболее успешных певиц США. Также она снималась в фильмах, самым известным из которых является «Телохранитель». Хьюстон умерла в 2012 году, утонув в собственной ванной. В крови были найдены следы наркотиков.