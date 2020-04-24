Москва, , 11:34 — REGNUM 24 апреля в 12 часов начнется одно из главных культурных событий весны 2020 года — грандиозный двенадцатичасовой онлайн-марафон известных российских исполнителей и групп. Организаторы шоу в релизе подчеркивают, что данная акция призвана поддержать музыкальную индустрию, оказавшуюся в крайне тяжелом положении во время пандемии коронавируса.

В концерте примут участие группы Uma2rman, «Нервы», «Слот» и Louna, Нейромонах Феофан, а также Линда, Алексей Кортнев, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Игорь Растеряев и многие другие.

Предполагается, что во время шоу к эфиру будут из разных городов подключатся известные музыканты, которые обратятся со словами поддержки к коллегам, а также ко всем, кто уже борется со страшной болезнью и кто находится на карантине.

Бесплатная трансляция начнется в двенадцать часов по московскому времени.