Лос-Анджелес, США, , 10:16 — REGNUM Художник, известный под ником Ultraraw26 выложил в сеть концепт-арт, который показал, как бы выглядел Том Холланд, если бы симбиот Веном поселился в нём. Изображение было опубликовано 23 апреля на его странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_SmfVenEIJ/

В комментарии к публикации он написал, что сейчас фанаты могут только гадать, когда встретятся герои Тома Холланда и Тома Харди, и встретятся ли они вообще. Он предложил подписчикам подумать о том, как в дальнейшем Sony будет работать над персонажами её киновселенной.

Ранее кинокомпания Sony сообщила, что её новый кинокомикс про Эдди Брока будет называться Venom: Let There Be Carnage, что можно перевести как «Веном: Да будет бойня». Она также сообщила, что отложила премьеру картины на 25 июня 2021 года.

