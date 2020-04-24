Лондон, , 10:13 — REGNUM Лондонский Национальный театр выпустит несколько своих спектаклей в онлайн-формате. Среди них «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях, сообщил «Мир Фантастики» 23 апреля.

Обе версии спектакля будут доступны на сервисе TheatreHD с русскими и украинскими субтитрами. Постановка с Джонни Ли Миллером в роли доктора Франкенштейна выйдет 30 апреля 2020 года, а с Бенедиктом Камбербэтчем — 1 мая.

Напомним, «Франкенштейн» — это сценическая адаптация известного готического романа Мэри Шелли. У спектакля есть две версии: с Камбербэтчем в роли доктора и Миллером в роли чудовища и наоборот.

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