Москва, , 09:57 — REGNUM Онлайн-встреча заслуженного артиста России Анатолия Белого с одинокими пожилыми людьми пройдет в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Белый известен как актер, снимавшийся в фильмах «Шагал — Малевич», «Бригада», «А зори здесь тихие…», «Куприн. Яма» и в множестве других. Также он известен работой в озвучивании и дубляже персонажей иностранных фильмов.

Встреча состоится 24 апреля в 14:00 (мск). Чтобы принять в ней участие, требуется связаться с кураторами проекта. С подробной информацией можно ознакомиться на странице ОНФ НКО в соцсети «ВКонтакте».