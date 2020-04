Лондон, , 08:37 — REGNUM Новый сингл Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), впервые за последние восемь лет, выпустила британская рок-группа The Rolling Stones. Музыканты сообщили об этом 23 апреля на своем официальном сайте.

Сам сингл опубликован на канале группы в YouTube. Песня посвящена пандемии коронавируса. Музыканты сообщили, что трек записан еще в прошлом году до введения карантина, а выпущен уже в условиях изоляции.

В клипе показаны пустынные улицы городов, безлюдные метро и автобусы, площади и набережные. Кадры с улиц чередуются со съемками музыкантов дома, записывающих композицию в условиях карантина.

Последние треки The Rolling Stones выпустила в 2012 году: Doom and Gloom и One More Shot. Правда после этого группа записала альбом Blue & Lonesome, но он включал в себя кавер-версии известных композиций британских рокеров.

Группа The Rolling Stones создана в 1962 году. До сих пор она не распалась и считается действующим коллективом, выступая на концертах и записывая новые треки.