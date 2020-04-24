Шанхай, Китай, , 06:45 — REGNUM Власти Шанхая заявили о планах вложить 320 млн юаней (около $45,3 млн) в проект создания нового флагманского книжного магазина «Свет Шанхая», сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Книжный магазин будет занимать площадь 18 тыс. кв. метров и будет построен в самом центре Шанхая — коммерческом хабе Сюйцзяухэй, который является каноничным местом города, тесно связанным с известным китайским ученым и просветителем времен правления династии Мин (1368−1644) Сюй Гуанци.

Глава правительства района Сюйхуэй Фан Шичжун заявил, что вложение средств в столь масштабное общественное место для чтения поможет создать в городе новую городскую культурную достопримечательность.

Новый книжный магазин будет построен и управляться совместно правительством района Сюйхуэй и компанией Shanghai Century Publishing (Group) Co., Ltd. Планируется, что магазин будет торжественно открыт во Всемирный день книг 23 апреля 2021 года в честь празднования 460-й годовщины со дня рождения Сюй Гуанци.