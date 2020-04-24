Нанкин, Китай, , 05:58 — REGNUM Чтение электронных книг набирает популярность в провинции Цзянсу на востоке Китая в связи с тем, что жители региона в среднем за 2019 прочитали порядка восьми электронных книг, сообщает 23 апреле агентство Синьхуа.

Жители Цзянсу за прошедший год прочитали 13,06 книги, что выше, чем в 2018 году. Кроме того, в регионе наблюдается возрастающая популярность электронных читалок с ростом числа их пользователей.

Около 84% книг, читаемых в электронном виде, читались через мобильные телефоны, а бесплатные онлайн-книги составляют большую часть от общего числа прочитанных книг. Около 70% чтецов используют электронный способ чтения как основной.

Исследование также показало, что 81,3% чтецов удовлетворены качеством инфраструктуры для чтения электронных книг в регионе. Столица провинции город Нанкин считается городом литературы по версии ЮНЕСКО в связи с его литературной историей, привычками и наследием.