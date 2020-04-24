Лос-Анджелес, США, , 03:11 — REGNUM Компания Disney опубликовала синопсисы двух последних эпизодов анимационного шоу «Звёздные войны: Войны клонов». Об этом 23 апреля сообщил портал Comicbook.

Один из эпизодов будет называться «Разбитые» (Shattered), его сюжет расскажет о том, как после захвата Дарта Мола на Мандалоре Асока направляется в Совет Джедаев, однако путешествие прерывает Приказ 66, который переворачивает её мир.

Финальная серия шоу получила название «Победа и смерть», в ней будет показано, как Асоке и Рексу придётся использовать смекалку и имеющиеся навыки для того, чтобы пережить бурный конец «Войн клонов».

Напомним, анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов», выполненный в жанре 3D-анимации, неожиданно закончился в 2013 году и фанаты так и не узнали, чем завершились приключения главных героев. В 2018 года компания Disney объявила, что она решила выпустить последний сезон шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Братья Руссо рассказали о состоянии проекта сериала по Magic The Gathering