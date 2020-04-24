Лос-Анджелес, США, , 02:52 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо в очередном интервью рассказали о своём предстоящем сериале по вселенной карточных игр Magic The Gathering. Об этом 23 апреля сообщил портал Comicbook.

Они признались, что являются поклонниками Magic The Gathering «на протяжении всего своего существования» и заявили, что относятся к этому проекту с настоящей страстью.

Кинематографисты добавили, что они хотят не просто рассказать убедительную историю, но и передать восприятие среды и повествования через анимацию. Они также сообщили, что проект сериала сейчас находится на стадии создании сценария.

«Этот сериал будет пересечением жанров напряженного триллера, ужасов и драмы с глубоко развитыми персонажами, подобных которым не часто можно увидеть в анимации», — сказали братья Руссо.

Энтони и Джо Руссо будут создавать анимационный сериал по вселенной Magic The Gathering для потокового сервиса Netflix. Известно, что он получит название Magic The Gathering: Grimjack.

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