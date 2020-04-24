Лос-Анджелес, США, , 02:14 — REGNUM Кинокомпания Universal переыкупила права на вселенную LEGO у Warner Bros. Об этом 23 апреля сообщил портал Screen Rant.

Датский производитель конструкторов заключил новое пятилетнее соглашение после того, как его контракт с Warner Bros. подошел к концу. В его рамках Universal будет выпускать на большие экраны полнометражные фильмы на основе франшизы.

О том, что Universal ведёт переговоры с LEGO стало известно в декабре 2019 года. Warner Bros. решила не продлевать контракт с LEGO после выхода на экраны картины «Лего. Фильм 2».

При бюджете $100 млн четвёртая картина серии собрала в США $105,8 млн, а в мире — $191,3 млн. Стоит отметить, что общемировые сборы самого первого фильма франшизы «Лего. Фильм» при бюджете $60 млн составили $469,1 млн.

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