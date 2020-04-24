Лос-Анджелес, США, , 01:29 — REGNUM Во время очередного интервью Крис Хемсворт признался, что он многого ожидает от предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити. Об этом 23 апреля сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что он уже прочитал сценарий Вайтити и оценил его как один из лучших подобных текстов, которые он читал за последние годы. Хемсворт добавил, что этот сценарий представляет собой творчество Тайки Вайтити в его «крайней крайности и в лучших проявлениях».

«Если версия, которую я прочитал — та, с которой мы нанём снимать, то она будет довольно безумной», — сказал Хемсворт.

Ранее кинокомпания Disney решила перенести премьеру кинокомикса «Тор: Любовь и гром» на 18 февраля 2022 года. В этом фильме Натали Портман вернётся к роли Джейн Фостер, несмотря на то, что после выхода на экраны фильма «Тор 2: Царство тьмы» она заявляла, что больше не будет играть этого персонажа и не планирует далее сниматься в фильмах Marvel.

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