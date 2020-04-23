Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Список малоизвестных и недооцененных сериалов, которые можно было бы посмотреть в период карантина, опубликовал американский режиссер Джеймс Ганн 23 апреля в своем микроблоге в Twitter.

В него вошли комическая драма «Патриот», кукольное комическое шоу «Чудошоузен», криминальная драма «Счастливая долина», сериал о бойцах ММА «Королевство», реалити-шоу «Шоу Джо Шмо», еще одно реалити-шоу о работе полиции Пакистана «Копы Карачи», «Мастера вечеринок» о работе сотрудников кейтеринговой компании, шоу о путешествиях «Руководство ко всему», детектив «Правосудие», документальный сериал о различных известных персонах «Первое лицо».

Ганн рассказал, что сейчас занимается монтажом «Отряда самоубийц 2», выход которого на экраны запланирован на 4 августа 2021 года.