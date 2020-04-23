Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова запустил песенный марафон, посвящённый 75-летию Великой Победы, передаёт ИА REGNUM. Первое видео доступно подписчикам коллектива в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_MvxaDo3Fx/

Концертная программа «Едут, едут по Берлину наши казаки» была подготовлена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и успешно представлена в Москве. Теперь это название носит песенный марафон.

Как ожидается, песенный марафон завершится 9 мая 2020 года. Казачий ансамбль исполнит песню «День Победы».

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году ансамбль имени Квасова отметит 85-летний юбилей. За эти годы донскому коллективу рукоплескали во многих странах Европы, Азии, Америки, Африки. В 2015 году ансамбль представил казачью культуру на фестивале «Донские казаки в Париже».