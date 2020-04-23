Минск, , 11:37 — REGNUM Белоруссия активно готовится к проведению в июле 2020 года международного музыкального фестиваля «Славянский базар в Витебске» несмотря на пандемию коронавируса. Об этом газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия» сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Высокопоставленный чиновник, правда, признал, что некоторые мероприятия придется перенести на неопределенное время: речь идет об акциях с участием большого количества людей. Остальные же планы все остаются в силе.

«Если к этому времени сложится более благоприятная эпидемиологическая обстановка, это событие как всегда состоится. Во всяком случае, мы к этому активно готовимся, прорабатываем программу Дня Союзного государства» — цитирует Григория Рапоту ТАСС.

Сегодня в Белоруссии официально насчитывается 7 281 инфицированных коронавирусом. Умерло 58 человек. Власти страны принципиально не вводят карантин или режим самоизоляции. Глава государства Александр Лукашенко считает угрозу COVID-19 явно преувеличенной. Между тем в сети идет акция «Мы хотим жить» с требованием ввести карантин: под призванием уже подписалось более 150 тысяч жителей республики.