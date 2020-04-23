Лос-Гатос, США, , 11:59 — REGNUM Работа над вторым сезоном сериала «Призраки дома на холме» продолжается по плану. Об этом сообщил режиссер сериала Майк Флэнеган в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, съемки сериала закончились до возникновения пандемии коронавируса и принятия карантинных мер с целью борьбы с его распространением.

«Все идет отлично. Мы завершили съемки до закрытия производства, и команда постпродакшена теперь работает над проектом из дома», — рассказал режиссер.

Флэнеган сообщил, что причин опасаться переноса сроков выход сериала на экраны нет и добавил, что компания Netflix вскоре назовет дату премьеры.

Напомним, сериал снят по мистической повести американского писателя Генри Джеймса «Поворот винта». Действие происходит в поместье лондонского лорда, у которого селятся племянники. Их гувернантка начинает видеть зловещих призраков, пытающихся добраться до детей.