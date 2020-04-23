Нью-Йорк, США, , 09:37 — REGNUM Трехдневный музыкальный фестиваль PlayOn Fest с десятками известных исполнителей проведет компания Warner Music Group. Об этом сообщило издание RollingStone.

Подзаголовком фестиваля является фраза «Музыка не отменяется». Как сообщают журналисты издания, фестиваль будет благотворительным, и все вырученные средства организаторы направят в Фонд солидарного реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Музыкальный марафон пройдет с 24 по 26 апреля. Трансляция шоу пройдет в YouTube на канале медиа-компании, а также на канале компании Songkik, занимающейся организацией концертов и продажей билетов.

В трехдневном фестивале примут участие исполнители и музыкальные коллективы. Среди них Korn, Slipknot, Эд Ширан, Coldplay, Lil Uzi Vert, Paramore, Twenty One Pilots, Weezer, Карди Би и многие другие. Живые выступления будут чередоваться с видеозаписями концертов.