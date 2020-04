Бербанк, США, , 09:19 — REGNUM Договоренности со студии Warner Bros. об исполнении роли Супермена из киновселенной DC при съемках очередного кинокомикса достиг британский актер Генри Кавилл, исполнявший эту роль в фильмах студии ранее. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов портала, актер сообщил на переговорах, что готов снизить величину своего гонорара, если это поможет продвижению проекта. Как сообщили инсайдеры, представители студии и кинозвезда достигли понимания.

Официального решения о съемках нового кинофильма про Человека из стали пока не поступало. Источники издания также не сообщают о возможных сроках съемки кинокомикса.

Кавилл сыграл Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», а также в «Лиге справедливости». Последний фильм вышел на экраны в 2017 году.