Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области начался второй международный форум историков, философов и публицистов «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX — начале XXI веков». Он посвящён 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Форум проходит в онлайн-формате и продлится по 27 апреля. Он приурочен к 100-летию революции, 150-летиеюсо дня рождения Ленина и 100-летию создания Советского Союза. Организаторами являются Институт истории и культуры Центра стратегических исследований, Союз краеведов и ульяновское представительство РАН.

Ключевыми событиями онлайн-сессий станут круглые столы «Ленин крупным планом», «Судьбы марксизма: от научного дискурса к политике «исторической памяти». Также состоится серия просветительских мероприятий.

В дискуссиях примут участие доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики Светлана Барсукова, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Бузгалин, доктор исторических наук, руководитель Института истории и культуры региона Сергей Прокопенко, историк, журналист Данила Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Первоначально планировалось провести несколько сотен акций, но в связи с эпидемиологической ситуацией часть событий переведены в виртуальный режим. В частности, Ленинский мемориал открыл онлайн-марафон «Симбирские жемчужины», на сайте драматического театра был показан спектакль «Семья Ульяновых», также открыта виртуальная архивная выставка «Семья Ульяновых в Симбирске».