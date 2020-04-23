Лос-Анджелес, США, , 05:54 — REGNUM Вернон Уэллс, исполнивший в фильме «Коммандос» роль злодея по имени Беннетт, рассказал, что однажды к нему подошли с предложением поучаствовать в создании приквела. Об этом 23 апреля сообщил портал Screen Rant.

В интервью журналистам актёр сообщил, что когда впервые зашла речь о новом фильме, он подумал, что речь идет о перезагрузке и заявил собеседникам, что «Коммандос» повторить нельзя, поскольку этот фильм уже является классикой и новая поделка будет лишь китчем на тему.

Однако потом он понял, что ему предлагают сделать фильм-приквел, сюжет которого расскажет зртителям, как и когда испортилиссь отношения между его героем и героем Арнольда Шварценеггера.

«Слухи ходят все время, но было интересно, что кто-то серьезно об этом говорил. И мы точно не знаем, умер ли Беннет. Возможно и нет», — сказал Уэллс.

Фильм «Коммандос» (Commando) режиссёра Марка Лестера вышел на экраны в январе 1986 года. Эта картина сыграла большую роль в карьере Арнольда Шварценеггера, сделав его актёром, играющим в боевиках положительных героев. При бюджете $10 млн фильм собрал в кинотеатрах США около $57,4 млн.

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