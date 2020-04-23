Токио, , 05:35 — REGNUM Компания Netflix сообщила, когда она выложит на свой сайт популярный аниме-сериал «Ван Пис» (One Piece). Запись она опубликовала 23 апреля на одной из своих страниц в Twitter.

Подписчики сервиса смогут начать смотреть сюжетную арку East Blue 12 июня 2020 года. Стоит отметить, что в сообщении речь идёт только о жителях США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Таким образом, пока неизвестно, получит ли сериал русскую озвучку или субтитры.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1253082674643693568

Сериал «Ван Пис» начал выходить в эфир ещё в 1999 году, на сегодня его создатели выпустили уже более 900 эпизодов. В основу шоу легла одноимённая манга Эйитиро Оды.

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