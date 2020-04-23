Лос-Анджелес, США, , 05:25 — REGNUM Актёр Ламорн Моррис ответил на вопрос журналистов о возможном выходе продолжения популярной детективной комедии «Ночные игры». Об этом 23 апреля сообщил портал Comicbook.

«Я слышал, что об этом говорят, но не думаю, что это был слишком серьезный разговор», — сказал Моррис, добавив, что вопрос о сиквеле корреспондентам стоит задать не ему, а режиссёрам Джону Фрэнсису Дейли и Джонатану М. Голдштейну, которые сняли картину, а также продсеру Джейсону Бейтману.

При этом он отметил, что видит смысл в создании второй части «Ночных игр», поскольку первая была хорошо встречена зрителями и критиками, и он никогда не слышал, чтобы кто-то назвал эту картину плохой.

Премьера фильма «Ночные игры» состоялась в феврале 2018 года, главные роли в нём исполнили Рэйчел Макадамс, Джейсон Бейтман, Джесси Племонс, Кайл Чандлер, Шэрон Хорган и Майкл Холл. По сюжету картины, шестеро молодых людей, проводящие по ночам детективные ролевые игры, внезапно оказываются втянутыми в реальную и опасную историю.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус может повлиять на сюжет боевика «Миссия невыполнима 7»