Лос-Анджелес, США, , 05:10 — REGNUM Эбигейл Дисней, приходящаяся Уолту Диснеювнучатой племянницей, раскритиковала руководство Disney за зарплатную и пермиальную политику, которую компания проводит в условиях эпидемии коронавируса. Она опубликовала множество комментариев 21 апреля на своей странице в Twitter.

Режиссёр и меценат исследовала программу Disney, которая регулирует порядки премирования менеджеров и выплаты дивидендов. Она обратила внимание, что самые богатые сотрудники компании получают многие миллионы долларов, в то время как самые бедные сейчас вынуждены обрашаться за помощью к властям США из-за того, что не могут платить коммунальные услуги и обеспечить себе пропитание.

Эбигейл Дисней опубликовала на своей Twitter-странице длинную цепочку комментариев из 22 постов, в которых она, не стесняясь использовать ненормативную лексику, разобрала финансовые интриги компании и объяснила, почему шаги руководства обогащают уже и так богатых менеджеров за счет самых бедных сотрудников.

Стоит отметить, что все эти публикации внучки Уолта Диснея собрали по несколько тысяч лайков.

https://twitter.com/abigaildisney/status/1252665808859381760

Эбигейл Дисней является дочерью Патришии Энн и Роя Эдварда Диснея, а также внучкой Роя Оливера Диснея, который 16 октября 1923 года вместе со своим братом Уолтом Диснеем основал The Walt Disney Company. Стоит отметить, что она не занимает никакой официальной должности в компании, однако, как отмечает издание Screen Rant, её имя для миллионов поклонников Disney значит больше, чем имя любого менеджера компании.

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